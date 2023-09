Eliminacje ME 2024. Wpadki faworytów. Straty punktów Włochów z Macedonią oraz Anglików z Ukrainą we Wrocławiu

Sensacyjny remis Anglii z Ukrainą

Anglia wcześniej w tym roku pokonała Ukrainę 2:0 u siebie, a ponadto ograła Włochy 2:1, Maltę 4:0 i Macedonię Północną 7:0. Obecnie ma drugi najlepszy bilans bramek (16:2) ze wszystkich ekip w zmaganiach eliminacyjnych. Lepsza pod tym względem jest tylko Portugalia, która strzeliła 15 goli i nie straciła żadnego.

W sobotę jednak przerwana została seria zwycięstw "Trzech Lwów", do tego pierwszą bramkę strzelili Ukraińcy, którzy ze względu na trwającą wojnę nie mogą gościć rywali w ojczyźnie i tym razem w roli gospodarzy wystąpili we Wrocławiu. Na trybunach zasiadło ok. 40 tysięcy kibiców, którzy entuzjastycznie reagowali na każde udane zagranie podopiecznych selekcjonera Serhija Rebrowa.