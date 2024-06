Erik Exposito odchodzi ze Śląska Wrocław

Hiszpan, który bił się do ostatniej kolejki o mistrzostwo Polski oraz został królem strzelców podjął decyzję. Śląsk Wrocław będzie musiał sobie radzić bez swojego najskuteczniejszego strzelca. Erik Exposito w opublikowanym na łamach klubu z województwa dolnośląskiego podsumował lata spędzone w drużynie z Tarczyński Arena. Nie zabrakło ciepłych słów skierowanych do kibiców, którzy przez ten cały czas go wspierali i byli w zarówno dobrych, jak i złych chwilach.