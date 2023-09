Erik Exposito zostaje w Śląsku Wrocław! Koniec transferowego zawirowania. Wypowiedział się dyrektor klubu. "Odrzuciliśmy wszystkie oferty"

Raków obejdzie się smakiem. Exposito zostaje w Śląsku!

Wygląda na to, że zakończyło się transferowe zawirowanie z udziałem Erika Exposito. Hiszpan nie przeniesie się do Rakowa Częstochowa, który ostatnio bardzo nalegał na ściągnięcie piłkarza. Zdaniem Tomasza Włodarczyka z Meczyków piłkarz nawet zgodził się na indywidualne warunki umowy pod Jasną Górą, ale Śląsk nie puścił piłkarza.

Od początku tej sagi, przeciwny przenosinom był szkoleniowiec Śląska Jacek Magiera. Trener wrocławian zestawił drużynę właściwie pod Exposito, który od nowego sezonu otrzymał opaskę kapitana, a Śląsk bardzo dobrze wygląda: ekipa z Dolnego Śląska wygrała bowiem trzy ostatnie mecze ligowe i plasuje się na 3. miejscu w tabeli.

Sam Exposito to prawdziwa gwiazda ligi. W tym sezonie ma już 4 gole i 2 ostatnie podania. Nic więc dziwnego, że po 27-latka chciał sięgnąć Raków, który w świetle awansu do fazy grupowej Ligi Europy myśli o poszerzeniu kadry. Do takiego transferu jednak nie dojdzie, przynajmniej nie tego lata.