Erling Haaland nie strzelił gola z najbliższej odległości. Ozdobą meczu Manchester City - Manchester United trafienie Rashforda

Derby Manchesteru dla City!

Na otwierającą bramkę nie musieliśmy długo czekać. Manchester United ruszył z atakiem. Bruno Fernandes zatrzymał się przed polem karnym z piłką, aby zaczekać na kolegów. Oddał futbolówkę do Rashforda , który postanowił uderzyć bez przyjęcia. Anglik uderzył perfekcyjnie. Ederson nie miał szans precyzyjnym strzałem, który trafił jeszcze w poprzeczkę. 1:0 dla gości!

To nie zaskoczenie, że grę prowadzili "Obywatele". 75 procent posiadania piłki w pierwszej połowie mówi samo za siebie. Najlepszą sytuację dla City miał Erling Haaland . Norweg otrzymał futbolówkę tuż przed bramką rywali. Dołożył stopę, ale strzelił nad poprzeczką. To prawdopodobnie jedno z najgorszych uderzeń w karierze w wykonaniu młodego napastnika. Strzał miał wartość xG na poziomie 0,89.

Co się odwlecze, to nie uciecze. W 56. minucie kibice zobaczyli kolejną piękną bramkę. Tym razem Phil Foden zdecydował się zejść na lewą nogę z prawego skrzydła. Młody Anglik huknął jak z armaty prosto w okienko. Onana, który do tej pory spisywał się bardzo dobrze nie miał najmniejszych szans.