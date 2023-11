Estonia - kim jest rywal Polski w barażach o Euro 2024? Jak zagrali w eliminacjach, jakie są ich największe gwiazdy?

Estonia - największe gwiazdy drużyny

Estończycy to żadna piłkarska potęga. Podstawowy skład tworzą zawodnicy z rodzimej ligi. Najczęściej to piłkarze najmocniejszego klubu w estońskiej ekstraklasie, Flory Tallinn. Brzmi znajomo? Raków Częstochowa mierzył się z Florą w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. "Medaliki" łatwo rozprawiły się z Estończykami wygrywając w dwumeczu 4:0.

Ciekawym piłkarzem jest Georgi Tunjov, który na co dzień gra we Włoszech. Reprezentuje barwy Pescary, która mierzy się na... trzecim szczeblu, a więc w tej samej klasie rozgrywkowej co SPAL Patryka Pady.