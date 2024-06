Euro 2024 w Niemczech rozczarowuje obsługą kibiców. Przegląd cen w fanzonach i fanshopach

Fanzony to obszary wokół ekranów z punktami sprzedaży żywności

Główną tragedią są fanshopy, czyli sklepy z pamiątkami dla kibiców. Najbardziej szokujące jest to, że żadne miasto Euro 2024 nie ma dużego i scentralizowanego fanshopu, w którym byłby ogromny wybór strojów, pamiątek i wszystkiego potrzebnego kibicom, jak to miało miejsce choćby na mistrzostwach świata 2022 w Katarze.

Fanshopy w małych namiotach przed stadionami i strefach kibica

Jedyne, co Niemcy mają do zaoferowania, to małe namioty przed stadionami w dni meczowe i w strefach kibica. Wygląda to tak.

Co można w nich kupić? Jeśli mówimy o koszulkach, to automatyczna selekcja uwzględnia stroje reprezentacji Niemiec oraz tych drużyn narodowych, które danego dnia grają na stadionie lub których mecz jest transmitowany w strefie kibica. Koszulkę meczowa kosztuje 100 euro.

Za oficjalną piłkę turniejową Euro 2023 Adidas Fussballliebe zapłacić trzeba 150 euro, a za szaliki okolicznościowe (meczowe i turniejowe) – 25 euro.