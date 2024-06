"Neapolu... Mój drogi Neapolu". Wzruszające pożegnanie Piotra Zielińskiego z Napoli. Napisał list, klub wrzucił film

Piotr Zieliński odszedł z Napoli. Teraz Inter

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ANSA, przenosiny do Interu Mediolan to dla Zielińskiego nowa przygoda, choć zdaje sobie sprawę, że najlepsze lata swojej kariery spędził w Neapolu. Polski pomocnik, który jest 93-krotnym reprezentantem Polski, dołączył do Napoli w 2016 roku. Podczas swojej kariery w klubie zdobył Puchar Włoch w 2020 roku oraz mistrzostwo kraju w 2023 roku.

List Piotra Zielińskiego do społeczności Napoli:

Neapol... Mój drogi Neapolu...

Po 8 długich latach nasze drogi się rozeszły. Powitałeś mnie, gdy byłem małym chłopcem, a odchodzę jako mężczyzna i ojciec. Neapol był moim domem i zawsze pozostanie częścią mnie i mojej rodziny. Przeżyłem wyjątkowe i niezatarte chwile, które zachowam i będę pielęgnować w moim sercu,

Neapolu... Dałeś mi tak wielu przyjaciół, którzy na zawsze pozostaną częścią mojego życia.

Dziękuję Wam wyjątkowi KIBICE z wielkim sercem. Zawsze sprawialiście, że czułem się częścią Was. Razem zdobywaliśmy ważne trofea, potem "SCUDETTO" po 33 latach. Co za ogromna radość świętować to wszystko razem. Zawsze będę wdzięczny tej koszulce!

Dziękuję klubowi, który pozwolił mi na to wszystko i wszystkim pracownikom, którzy towarzyszyli mi w tej podróży.

DZIĘKUJĘ na zawsze ze mną..

Wasz "Napolacco" ZIELU.