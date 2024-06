Stało się! Piotr Zieliński odchodzi z Napoli. Czas na nowy kierunek

- Czytałem, że ktoś miał wątpliwości, czy wobec Zielińskiego doszło do złośliwości lub zemsty, absolutnie nie. To cudowna osoba i zawodnik na najwyższym poziomie: dokonano wyborów, biorąc pod uwagę jego odejście. Od 1 lipca nie będzie go już z nami - powiedział Aurelio De Laurentiis o swoim byłym już piłkarzu.