Z kim Polska zagra o Mundial 2026? Drugi koszyk w losowaniu, potencjalnie trafi na potęgę

Eliminacje MŚ 2026. Polska w drugim koszyku? Na to wygląda

Losowanie dwunastu europejskich grup eliminacji MŚ 2026 odbędzie się prawdopodobnie w grudniu tego roku, na podstawie aktualnego rankingu FIFA, bezpośrednio po Lidze Narodów. Polska póki co zmarnowała okazję na pierwszy koszyk. W praktyce oznacza to, że o bezpośredni awans zawalczy najpewniej z jedną z tych drużyn:

Dlaczego? Otóż z europejskie federacji (UEFA) bezpośredni awans na mistrzostwa świata wywalczą tylko zwycięzcy grup - to dwanaście drużyn. Dla tych z drugich miejsc przewidziano udział w dwuetapowych barażach, w których stawkę uzupełnią cztery drużyny z Ligi Narodów. Ostatecznie tylko cztery najlepsze drużyny z baraży wywalczą awans.

Mundial w 2026 roku zorganizują trzy kraje: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Choć po raz pierwszy w turnieju weźmie udział 48, a nie jak wcześniej 32 uczestników, to Polsce i tak będzie znacznie trudniej zakwalifikować się niż na Euro 2024.

Francja

Anglia

Belgia

Hiszpania

Holandia

Portugalia

Włochy

Chorwacja

Niemcy

Szwajcaria

Dania

Austria

Eliminacje do Mundialu mają rozpocząć się w marcu 2025 roku. Wygląda na to, że Polskę ominie gra z takimi drużynami jak Ukraina, Szwecja, Walia czy Czechy, bo te drużyny najpewniej również znajdą się w drugim koszyku.

Wszystko wskazuje na to, że w eliminacjach naszą reprezentację poprowadzi Michał Probierz. Selekcjoner dostał kredyt zaufania od prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, który jeszcze przed meczem z Francją na Euro obwieścił, że współpraca będzie kontynuowana.

Przygotowaniem Polski do eliminacji będzie jesienny udział w Lidze Narodów. Zaczynamy we wrześniu od wyjazdów do Szkocji i Chorwacji. W naszej grupie jest też Portugalia, z którą 12 października zagramy w Warszawie. Wygranie tej grupy potencjalnie dałoby pierwszy koszyk w eliminacjach MŚ, ale w taki scenariusz ciężko jest dziś uwierzyć.