FC Barcelona chce zatrzymać u siebie Joao Felixa? Media: W grę wchodzi kolejne wypożyczenie, nie transfer definitywny

FC Barcelona zatrzyma swojego gwiazdora na dłużej? W grze kolejne wypożyczenie!

"Duma Katalonii" mimo, że jest zadowolona z Portugalczyka i tego jak się on wkomponował w drużynę Xaviego Hernandeza nie będzie próbowała za wszelką cenę wykupić go z Atletico Madryt. Klub ze stolicy Hiszpanii dał na tyle zaporową cenę, że Barcelony po prostu nie będzie stać na taki ruch. Ostatecznie w grę wchodzi kolejne wypożyczenie utalentowanego pomocnika .

Kataloński klub może jedynie zaproponować w kwestii transferu definitywnego kwotę nie większą niż 30 milionów euro . Atletico w tym momencie żąda od Barcelony nawet 80 milionów . To zdecydowanie przewyższa budżet Blaugrany. Felix w obecnej sytuacji musi liczyć na duże ustępstwa swojego macierzystego klubu, jeśli dalej chce grać w drużynie, o której marzył od dziecka - przekazał Jose Alvarez z "El Chiringuito" .

Felix idealnie się odnalazł w Barcelonie. Takiego piłkarza brakowało

Portugalczyk jest jednym z liderów formacji ofensywnej. To od niego większość bramkowych sytuacji się zaczynało i swoim jednym, niekonwencjonalnym zagraniem potrafił zrobić różnicę w meczu. Do tej pory dla "Dumy Katalonii" wystąpił łącznie w 14 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Trzykrotnie wpisał się na listę strzelców oraz tyle samo zanotował asyst przy bramkach swoich kolegów.