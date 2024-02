FC Barcelona postąpi jak Bayern Monachium, a Robert Lewandowski się obrazi? Erling Haaland na radarze mistrza Hiszpanii

Erling Haaland wyląduje w Barcelonie?

FC Barcelona z pewnością marzy o obronieniu tytułu mistrza Hiszpanii, ale to zadanie będzie niezwykle trudne. Real Madryt, którego liderem jest Jude Bellingham wydaje się nie do zatrzymania. "Królewscy" w przyszłym sezonie mogą być jeszcze mocniejsi, gdyż do zespołu dołączy Kylian Mbappe - jeden z najlepszych napastników na świecie. Jak odpowie Barcelona?

Napastnikiem pierwszego wyboru w Barcelonie w ostatnich dwóch sezonach był Robert Lewandowski. Najlepszym graczem zespołu w kampanii 2023/24 16-letni Lamine Yamal. Mistrz Hiszpanii potrzebuje jednak więcej jakościowych graczy, jeśli marzy o równorzędnej walce z największym rywalem. Czy na radar "Barcy" trafił Erling Haaland?

Hiszpańscy dziennikarze ujawnili wideo, na którym Deco (dyrektor sportowy Barcelony) spotkał się z agentami norweskiego napastnika - Rafaelem Pimentą i Maxwellem. Zagraniczne portale piszą, że ściągnięcie Haalanda to wielkie marzenie prezesa Laporty. Transfer zawodnika Manchesteru City w najbliższym okienku to niemal "Mission: Impossible". Kwota, którą trzeba zapłacić za snajpera jest prawdopodobnie poza zasięgiem "Barcy".