FC Barcelona przedstawiła ostateczne wizualizacje nowego stadionu. "Nou Camp Nou" robi wrażenie. Kiedy otwarcie?

"Duma Katalonii" od kilku miesięcy jest zmuszona grać na swoim zastępczym obiekcie. Nowym domem Roberta Lewandowskiego i spółki stał się stadion olimpijski na wzgórzu Montjuic. Barcelona w tym czasie ciężko pracuje nad dopełnieniem ostatnich projektów legendarnego "Camp Nou".

We wtorek klub dowodzony przez prezesa Joana Laportę ogłosił ostatnie wizualizacje nowego obiektu. Jak będzie wyglądał stadion "Nou Camp Nou"? Dodatkowo w słynnym projekcie "Espai Barça" przekazano najnowszy raport z placu budowy. Jednym z ciekawszych pomysłów, które są w planach przy budowie stadionu jest wykorzystanie betonu i stali ze starego stadionu. Tym samym duch legendarnej areny będzie cały czas wszech obecny.

- Półtora roku temu przyjechaliśmy przedstawić projekt, który był w końcowej fazie planowania, a teraz stał się on faktem. To projekt dla miasta i całego kraju, to największa prywatna inwestycja w Hiszpanii przez wiele ostatnich lat