Fenerbahce chce mieć "drugiego Szymańskiego". Adrian Benedyczak z Parmy znalazł się pod lupą tureckiego klubu

Adrian Benedyczak w Fenerbahce?

Adrian Benedyczak to zawodnik Parmy, który do Włoch przeniósł się w lipcu 2021 roku. Pogoń Szczecin zarobiła na swoim piłkarzu prawie 2,5 mln euro. Już w pierwszym sezonie na zapleczu Serie A zagrał w 31 spotkaniach, w których strzelił sześć bramek i zanotował jedną asystę.

O młodym zawodniku zrobiło się głośno, kiedy Fernando Santos (były selekcjoner reprezentacji Polski) powołał go na wrześniowe zgrupowanie kadry narodowej. Benedyczak nie zagrał ani minuty przeciwko Wyspom Owczym i Albanii. W pierwszym meczu nawet nie miał takiej możliwości, gdyż Portugalczyk wysłał go na trybuny. Młody pomocnik trafił jednak na radar polskich fanów.

Według tureckich mediów 23-latek znalazł się pod lupą Fenerbahce, czyli lidera ligi tureckiej. "Żółte kanarki" wiedzą, że w polskich zawodnikach jest spory potencjał. Sebastian Szymański to jedna z największych gwiazd nie tylko Fenerbahce, ale również całej Süper Lig. Czy drużyna, która walczy o mistrzostwo chce zastąpić Polaka Polakiem? Wszystko wskazuje na to, że popularny "Sebek" latem przeniesie się do mocniejszej drużyny i trzeba będzie załatać sporą dziurę.