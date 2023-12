Ferran Torres zdegustowany brakiem regularnej gry w Barcelonie. Media: Partner Roberta Lewandowskiego z ataku chce odejść

FC Barcelona za chwilę może stracić swojego atakującego. Ferran Torres nie chce pogodzić się z brakiem regularnej gry i zdaniem hiszpańskich mediów 23-latek może w niedalekiej przyszłości poszukać sobie lepszego miejsca. - Zawodnik czuje się oszukany - podaje Juan Jimenez Salvado na portalu X. Przypomnijmy, że o pierwszy skład Hiszpan rywalizuje z... Robertem Lewandowskim.

FC Barcelona może mieć problem. Piłkarz się buntuje!

Ferran Torres bez wątpienia nie ma prawa być zadowolony ze swojej dotychczasowej roli w drużynie Xaviego Hernandeza. Hiszpan jest tylko rezerwowym polskiego napastnika - Roberta Lewandowskiego. Polak jednak ostatnimi czasy jest zdecydowanie pod formą, a mimo to wciąż jest awizowany do pierwszego składu.

Jednego z partnerów kapitana reprezentacji Polski w hiszpańskim klubie się to bardzo nie podoba. Chodzi o 23-latka, który chciałby grać zdecydowanie więcej. Zarzuca nawet klubowi, że go oszukano - informuje hiszpański dziennikarz Juan Jiménez Salvado na portalu X (dawniej Twitter). Wygląda na to, że dni Torresa są już policzone...

Jeśli faktycznie "Duma Katalonii" zdecydowałby się sprzedać swojego zmiennika już w zimowym oknie transferowym to w jego miejsce przyszedłby Vitor Roque, czyli młoda brazylijska gwiazda, która będzie chciała podpatrywać "Lewego" w meczach i na treningach.

Ferran Torres - przeciętne statystyki w trwającym sezonie

Hiszpański atakujący do tej pory we wszystkich rozgrywkach spędził łącznie 880 minut, w których wpisywał się pięciokrotnie na listę strzelców oraz dwukrotnie asystował. W momencie gdy Robert Lewandowski był kontuzjowany na moment przejął jego miejsce w wyjściowym składzie. Jak tylko "Lewy" wrócił jego rola została ograniczona do minimum.

Torres w Barcelonie występuje od stycznia 2022 roku, kiedy to przeniósł się do stolicy Katalonii z Manchesteru City za ok. 55 milionów euro. Czy to już koniec hiszpańskiego atakującego w drużynie Xaviego?

LIGA HISZPAŃSKA w GOL24

Wideo Tomasz Pawlak - Dolnośląska Kraina Rowerowa