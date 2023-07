Filip Borowski przechodzi z Lecha Poznań na wypożyczenie do Warty Poznań. Kajetan Szmyt nie wzmocni Kolejorza?

Filip Borowski: z jednego wypożyczenia na drugie

Borowski ma 19 lat i pochodzi z Bydgoszczy. Występuje na prawej obronie. Ostatni sezon i wiosnę poprzedniego spędził w 1 lidze. Grał na wypożyczeniu dla Zagłębia Sosnowiec. Nie strzelił gola, za to zaliczył kilka cennych asyst.

Po powrocie do Lecha młodzieżowiec wziął udział w obozie we Wronkach, ale sezon spędzi na kolejnym wypożyczeniu. Tym razem spróbuje się już w ekstraklasie. W Warcie będzie zmiennikiem dla Jakuba Bartkowskiego pozyskanego za darmo z Lechii Gdańsk. To znacznie lepsza perspektywa niż grzanie ławki w Lechu, gdzie do grania przewidziani są głównie Joel Pereira i Alan Czerwiński.

Borowski nie miał jeszcze okazji zadebiutować w ekstraklasie. Czy to jedyny transfer na linii Lech - Warta? Na to się póki co zanosi. Największy talent Zielonych czyli Kajetan Szmyt nie jest bowiem w kręgu zainteresowań Kolejorza.