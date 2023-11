Fortuna 1. Liga. Lechia Gdańsk - Wisła Kraków ONLINE. Hit na zapleczu. GDZIE OGLĄDAĆ? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Lechia - Wisła Kraków ONLINE

Hit w Gdańsku. Z miejscową Lechią zagra Wisła Kraków i będzie to jedno z ciekawszych starć na zapleczu. Mowa w końcu o meczu dwóch ekip, które całkiem niedawno spadły z Ekstraklasy. "Biała Gwiazda" została zdegradowana w 2022 roku, Lechia sezon później. Obie drużyny chcą wrócić do elity. Kto będzie bliżej po tym spotkaniu? Przekonamy się niebawem.

W międzyczasie, co ciekawe, grali z Wisłą Kraków. W walce o 1/16 finału Pucharu Polski obie ekipy spotkały się przy Reymonta. Lepsza była Wisła, ale "Biała Gwiazda" potrzebowała dogrywki, by trafić gola na wagę awansu. Czy ten mecz będzie podobny do tego starcia we wrześniu? Wkrótce się okaże.

Wisła Kraków z kolei w ostatnich dwóch ligowych meczach zebrała ledwie punkt. Mowa o remisie w domowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec, a wcześniej niespodziewanie przegrała z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kilka dni temu podopieczni Radosława Sobolewskiego jednak pokonali Polonię Warszawa w meczu Pucharu Polski awansując tym samym do 1/8 finału.