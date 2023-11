Fortuna 1. Liga. Najciekawsi zawodnicy na zapleczu. Wkrótce przeniosą się do Ekstraklasy? Kogo warto obserwować?

Najciekawsi zawodnicy w 1. Lidze. Wkrótce trafią do Ekstraklasy?

Rozgrywki Fortuna 1. Ligi warto śledzić. Choćby z uwagi na fakt, że występuje w nich wielu interesujących zawodników, których następnym krokiem w karierze często jest Ekstraklasa. Znajomość piłkarza, który dał o sobie znać na zapleczu to duży plus dla sympatyków Ekstraklasy, nie ma co do tego wątpliwości.

Kogo warto obserwować w tym sezonie w Fortuna 1. Lidze? Sprawdźmy najciekawszych piłkarzy występujących w czołowych klubach na zapleczu. Kto wie, być może część z nich już w zimowym oknie przeniesie się do elity.

Oto lista najciekawszych piłkarzy w 1. Lidze. Kliknij w galerię, by sprawdzić wszystkich.