Oficjalnie: Kibice Wisły Kraków nie przyjadą na wyjazdowy mecz do Niecieczy

Przypomnijmy, 5 sierpnia w Radłowie w trakcie turnieju kibiców Unii Tarnów doszło do tragicznego incydentu. Śmierć poniósł jeden z kibiców, a oskarżani są o to sympatycy "Białej Gwiazdy". Konsekwencją tych wydarzeń jest zakaz stadionowy kibiców Wisły, natomiast nie wynikający z kary nałożonej przez PZPN, ale właściwie będący reakcją na wymienione wyżej wydarzenia grup kibicowskich innych klubów.

Co rusz bowiem fani Wisły Kraków otrzymują czerwone światło co do udziału w meczach wyjazdowych. Od początku miesiąca nie zgodzili się na przyjazd zorganizowanej grupy kibiców włodarze GKS-u Tychy, Miedzi Legnica, Motoru Lublin, Podbeskidzia Bielsko-Biała czy Lechii Gdańsk.

Tyczy się to także meczów domowych Wisły, podczas których sektor gości świeci pustkami. Jedynymi wyjątkami były spotkania Wisła Kraków - Stal Rzeszów (0:0) oraz niedawne starcie ligowe Wisła Kraków - Polonia Warszawa (3:0).