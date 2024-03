Mistrz świata atakuje Cristiano Ronaldo

Przelało się parę słów gorzkiej prawdy u Franka Leboeufa, który nie mógł dłużej biernie przysłuchiwać się słowom Cristiano Ronaldo. Portugalczyk swego czasu przyznał, że liga saudyjska jest... lepsza o ligi francuskiej. Mistrz Świata z "Les Blues" w ostrych słowach skomentował, to co wygadywał aktualny piłkarz Al-Nassr dla Amandy Davies na gali "Globe Soccer Awards".

- Mam dla niego wiele szacunku jako piłkarza, ale powiem tyle: zamknij się! To co mówi, jest niesprawiedliwe wobec Ligue 1 - zaczął w wywiadzie dla brytyjskiego "The Sun". Następnie już w mniej dosadnych słowach wytłumaczył, czemu te słowa go, aż tak bardzo oburzyły. Jego zdaniem Portugalczyk chciał dogryźć tym samym lidze, w której występował Lionel Messi, czyli jego największy rywal, jak jeszcze grali przeciwko sobie w Hiszpanii.