Gdzie oglądać mecz Anglia - Szwajcaria w ćwierćfinale Euro 2024? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Gdzie oglądać mecz Anglia - Szwajcaria?

Anglicy przed rozpoczęciem Euro 2024 byli jednym z głównych kandydatów do sięgnięcie po tytuł mistrza Europy. Jednak Lwy Albionu z każdym kolejnym spotkaniem coraz bardziej rozczarowują dają dużo argumentów, by myśleć, że ćwierćfinał będzie ich ostatnim meczem na turnieju w Niemczech. W 1/8 finału Anglia rzutem na taśmę doprowadziła do dogrywki po trafieniu w samej końcówce doliczonego czasu gry. Awans do ćwierćfinału zapewnił drużynie Harry Kane, który jednak jest jednym z największych rozczarowań turnieju.

Plany Lwów Albionu o ćwierćfinale będzie chciała pokrzyżować Szwajcaria, która zaimponowała w poprzedniej rundzie. Szwajcarzy nie dali żadnych szans Włochom i pokazali, że są bardzo ułożoną i mocną reprezentacją. Patrząc na aktualną dyspozycję obu drużyn, można brać pod uwagę scenariusz, w którym to Szwajcaria zagra w półfinale mistrzostw Europy.