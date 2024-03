Gdzie oglądać mecz Arsenal - FC Porto, czyli spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z udziałem Jakuba Kiwiora w telewizji i internecie?

Gdzie oglądać mecz Arsenal - FC Porto?

Arsenal we wtorek powalczy z FC Porto o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Ku zaskoczeniu wielu kibiców pierwszy mecz zakończył się porażką drużyny z Londynu 0:1. W pierwszym meczu pomiędzy tymi zespołami na bramkę musieliśmy czekać do 94. minuty, a właściwie do ostatnich sekund. Brazylijczyk Galeno perfekcyjnie uderzył z dystansu. Bramkarz Arsenalu się wyciągnął, ale nie złapał piłki.

W drużynie gospodarzy zobaczymy Jakuba Kiwiora, który w obliczu wielu kontuzji w klubie nareszcie przebił się do pierwszego składu. Lewy obrońca prezentuje się w ostatnich tygodniach znakomicie, dlatego Michał Probierz ma już jednego pewniaka, jeśli chodzi o pierwszy skład reprezentacji Polski na starcie z Estonią.

Pomimo przegranej w pierwszym meczu, według bukmacherów faworytem wtorkowego pojedynku jest Arsenal. Kurs na awans tej drużyny to 1,32. Przypomnijmy, że "Kanonierzy" w lidze angielskiej są na 1. miejscu, dlatego są w grze o dwa wielkie trofea. FC Porto w lidze portugalskiej zajmuje dopiero 3. pozycję.