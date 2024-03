Liga angielska. Jakub Kiwior zagrał szósty mecz z rzędu w wyjściowym składzie. Arsenal został liderem Premier League

Liga angielska. Jakub Kiwior wyszedł po raz szósty z rzędu w wyjściowym składzie Arsenalu

Prowadzenie gospodarzom w 19. minucie dał Declan Rice, który trafił do bramki głową po dośrodkowaniu Bena White'a. Niespodziewanie w doliczonym czasie pierwszej połowy do remisu doprowadził Yoane Wissa, ale całą odpowiedzialność za stratę gola ponosi bramkarz Aaron Ramsdale. Anglik zbyt długo zbierał się do wybicia piłki w niegroźnej sytuacji i ostatecznie trafił w wykonującego wślizg reprezentanta DR Konga, a piłka wpadła do bramki.

Na przerwę Ramsdale schodził ze spuszczoną głową, pocieszany przez kolegów z zespołu. Przed rozpoczęciem drugiej połowy animuszu próbowali dodać mu miejscowi kibice, którzy oklaskiwali go na stojąco. Anglik zrehabilitował się, popisując się dwoma efektownymi interwencjami - przy strzałach Ivana Toneya i Nathana Collinsa - i ratując swój zespół przed stratą gola.