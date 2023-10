Gdzie oglądać mecz Polska - Mołdawia? Transmisja na żywo i stream live [15.10.2023]

Mimo braku Roberta Lewandowskiego Polska pozostaje murowanym faworytem meczu z Mołdawią. To spotkanie trzeba wygrać za wszelką cenę. O nastawienie kadrowiczów nie musimy się martwić - zadba o nie nowy selekcjoner Michał Probierz, który jako jedyny w XXI wieku wygrał w debiucie.

Z Mołdawią mamy rachunki do wyrównania. W Kiszyniowie mimo prowadzenia do przerwy 2:0 przegraliśmy w żałosnym stylu 2:3. - Myśleliśmy o wakacjach - przyznał o rozmowach w przerwie nieobecny na październikowym zgrupowaniu Jan Bednarek. Zamiast niego w drużynie gra teraz "głodny" sukcesów Patryk Peda - 21-latek z włoskiej trzeciej ligi.

Polska - Mołdawia. Co zmieni Michał Probierz?

W jedenastce na pewno dojdzie do roszad. Ilu? Na których pozycjach? To póki co jest owiane tajemnicą. W każdym razie z Wyspami Owczymi nie wszyscy gracze stanęli na wysokości zadania. Kiepsko wypadł choćby Arkadiusz Milik, którego zmiennik Adam Buksa zdobył bramkę. Więcej należało się także spodziewać choćby po grze Matty'ego Casha.

Ponadto ważny w kwestii ustalenia składu będzie jeszcze raport medyczny i ewentualna zmiana taktyki. Gramy u siebie, więc powinniśmy bardziej postawić na atak. Może zabraknie Milika, ale wyjadą dwaj napastnicy? Do gry oprócz Buksy pali się przecież Karol Świderski.