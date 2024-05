Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Śląsk przed ostatnią kolejką rozgrywek ma tyle samo punktów, co liderująca w tabeli Jagiellonia Białystok, ale wrocławianie mają gorszy bilans bezpośrednich meczów. W sobotnie popołudnie WKS musi odnieść lepszy wynik, niż Jaga w bezpośrednim meczu z walczącą o utrzymanie Wartą Poznań. Zwycięstwo białostoczan oznacza zdobycie przez nich mistrzostwa Polski.

- Będziemy się koncentrować przede wszystkim na naszej drużynie. W naszej sytuacji nic się nie zmienia: mamy wygrać. W Białymstoku sytuacja się zmieniła, bo oni muszą wygrać. Jesteśmy podbudowani ostatnimi trzema wygranymi, gdzie pokazaliśmy dobrą grę, luz i swobodę. Żadna presja nie będzie na nas ciążyć. Chcemy wyjść na boisko i się dobrze zaprezentować. Cieszmy się, że ostatnia kolejka zadecyduje o mistrzostwie i że jesteśmy w to zamieszani. Jesteśmy ambitni i chcemy wygrać, a co nam to da, zobaczymy - powiedział trener Jacek Magiera na przedmeczowej konferencji prasowej.