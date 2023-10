Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa - Sporting Lizbona? Stream online, transmisja w TV

Mecz Raków Częstochowa - Sporting Lizbona TRANSMISJA TV

Póki co mistrz Polski zbiera dość surową lekcję. Po historycznym (pierwszym) awansie do europejskich pucharów przegrał oba spotkania. Najpierw uległ włoskiej Atalancie Bergamo (0:2), zaraz potem u siebie również austriackiemu Sturmowi Graz (0:1) z Polakiem Szymonem Włodarczykiem w składzie.

Najnowsze wyzwanie wcale nie zapowiada się łatwiej. Sporting przyleciał do Polski w najsilniejszym składzie. Potrafił wygrać ze Sturmem (2:1), ale nieznacznie przegrał z Atalantą (1:2). To zdecydowany faworyt tego meczu i obok włoskiej drużyny kandydat do fazy pucharowej.

Mimo trudnej sytuacji (forma, kontuzje, klasa rywala) trener Rakowa nie traci nadziei. - Bogate doświadczenie z europejskich pucharów jest po stronie rywala, ale my też zebraliśmy już doświadczenie w tej kampanii mierząc się z równie dobrymi bądź bardzo zbliżonymi zespołami do Sportingu. Jestem pewien, że to doświadczenie będzie procentować i wierzę głęboko, że już w tym meczu w Sosnowcu pokażemy odpowiednią jakość jako zespół oraz nasze indywidualności, bo jestem przekonany, że każdy zawodnik bardzo na ten mecz czeka - przekonuje Dawid Szwarga.