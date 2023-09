Skrót meczu Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów 2:2 [WIDEO] Niebiescy uratowali się w ostatniej akcji meczu

Bramki z meczu Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów

Ogromne emocje były w samej końcówce pierwszej połowy. Po zagraniu piłki ręką przez Szymona Szymańskiego arbiter podyktował rzut karny. Marcel Pięczek nie zdołał jednak pokonać Buchalika , który odbił piłkę. Po chwili jednak gra została przerwana i arbiter nakazał powtórkę "jedenastki", gdyż Patryk Sikora za szybko wbiegł w pola karne. Tym razem do piłki podszedł Sołowiej i pewnym strzałem podwyższył prowadzenie Puszczy.

Na drugą połowę trener Ruchu Jarosław Skrobacz wprowadził do gry drugiego napastnika – Michała Feliksa. To właśnie on mógł w 51. minucie zdobyć kontaktową bramkę, lecz jego strzał głową obronił Oliwier Zych.

Bramkarz Puszczy nie miał już nic do powiedzenia w 66. minucie, gdy Tomasz Swędrowski popisał się efektownym strzałem z dystansu, posyłając piłkę w górny róg.

Chorzowianie od początku drugiej połowy posiadali zdecydowaną przewagę i Zych miał coraz więcej pracy. W 88. minucie po strzale z dystansu Macieja Sadloka piłka odbiła się od poprzeczki.

Goście nie odpuszczali do końca i w ostatniej akcji meczu doprowadzili do remisu. Swędrowski dośrodkował z prawego skrzydła, a Feliks strzałem głową umieścił piłkę w siatce. PAP, Grzegorz Wojtowicz