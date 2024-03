Gdzie Polska zagra towarzyskie mecze z Ukrainą i Turcją przed Euro 2024? Media: PZPN przychyli się do prośby Michała Probierza

Mecze Polski z Ukrainą i Walią na PGE Narodowym w Warszawie?

Reprezentacja Polski znowu wzbudza olbrzymie zainteresowanie, o czym świadczą wydarzenia z czwartku. Tego dnia UEFA rozpoczęła bowiem sprzedaż ostatnich biletów na mecze na Euro 2024. Chętnych było tak wielu, że wejściówki od razu się skończyły. Tym, którzy po godzinie czekania zalogowali się na portal wyświetlono komunikat: "sold out".

Fanom Biało-Czerwonych pozostaje więc walka o bilety na pożegnalne mecze przed wyjazdem do Niemiec. PZPN potwierdził, że w Polsce odbędą się sparingi z Ukrainą (piątek, 7 czerwca) oraz Turcją (poniedziałek, 10 czerwca), czyli drużynami, które również zobaczymy na Euro.

Przemowy Michała Probierza do piłkarzy reprezentacji Polski. Najlepsze cytaty

Póki co nie wiadomo, gdzie konkretnie odbędą się te mecze. Gdy w 2021 roku nasza reprezentacja przygotowywała się do udziału w przełożonym Euro, wówczas mecze towarzyskie z Rosją (1:1) i Islandią (2:2) odbyły się kolejno we Wrocławiu oraz Poznaniu.