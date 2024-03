Przemowy Michała Probierza do piłkarzy reprezentacji Polski. Najlepsze cytaty z selekcjonera

Michał Probierz w przeciwieństwie do swojego poprzednika jest otwarty na media i kamery Łączy nas Piłka w szatni reprezentacji Polski Dzięki temu możemy przekonać się, w jaki sposób selekcjoner motywuje piłkarzy bezpośrednio przed meczem lub w trakcie przerwy. Lubi podnieść głos, zagrzać do walki, ale i docenić zawodników z drugiego szeregu - oto najlepsze wypowiedzi.

Tak w reprezentacji Polski motywuje Michał Probierz

- Trzeba wyjść na boisku, k***, i zmieść ich! Pewności siebie, nie obawiać się, grać! Jeszcze więcej wiary. Jest moc w nas! Widać to. Przyjechaliśmy do Walii, gramy jak u siebie. Jesteście silni. Wyjść na to boisko i im wpier*** - przekonywał Michał Probierz w przerwie finału baraży o Euro 2024 z Walią. Selekcjoner często oddaje też głos liderom drużyny. W szatni oprócz niego często przemawiają kapitan Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Wojciech Szczęsny czy Kamil Grosicki. Michał Probierz i tajemnica środkowego palca. "Jak zamawiam pięć dużych piw to jedno przynoszą małe" W trakcie półfinału z Estonią, gdy po pierwszej połowie Polska prowadziła tylko Probierz apelował o zachowanie spokoju. - Trzeba strzelić drugą bramkę, trzecią, nie pozwolić im na ułamek sekundy odżyć. Próbujcie dalej. Widzicie, że sprawia wam piłka przyjemność. I to jest najfajniejsze! Jesteśmy zespołem, który gra w piłkę, się cieszy, który umie to robić (...) - Jest przyjemność grania? - pytał Probierz zawodników. - To teraz trzeba to przełożyć - tłumaczył i prosił o więcej strzałów.

Michał Probierz i jego relacje z piłkarzami reprezentacji Polski

Probierz jest właściwie taki sam od debiutu, kiedy w październiku pokonał na wyjeździe Wyspy Owcze. Od początku apeluje o zaangażowanie, ale i grę w piłkę. Lubi krzyknąć, ale nie dla samego wrażenia. - Spójrzcie jeden drugiemu w oczy, żeby nie było sytuacji, że ktoś nie chce piłki. Zawsze możesz zepsuć! Nie obawiajcie się błędów. Jeden za drugiego walczyć. Ci co na ławce tak samo wspierać - mówił wtedy.

Póki co najostrzej było w przerwie domowego meczu z Mołdawią, kiedy Polska musiała gonić wynik na PGE Narodowym. Probierz zaczął spokojnie od analizowania sytuacji. Po czym się wydarł: - Czego my się boimy?! W piłkę grać?! Trzeba się nakręcić! To nie jest jeszcze nic przegranego. Trzeba szybko zdobyć bramkę na 1:1 i dać maksa, ile można (...) Michał Probierz prywatnie. Jest dziadkiem, gra w golfa, lubi whisky

Michał Probierz zapowiada: To dopiero początek!

Na tym Probierz wcale nie poprzestał, uderzając dalej w czułe struny: - Jest k*** 50 tys. ludzi na stadionie. Są ludzie, w którzy was wierzą! Trener, który w was wierzy! To wy musicie teraz sami uwierzyć w siebie! Jeszcze raz wam mówię: Nie wierzycie w ogóle w siebie i swoje umiejętności. Potraficie grać w piłkę. Tylko sprzedajcie to na boisku! Spójrzcie na siebie, uwierzcie trochę w siebie! Wejdźcie na to boisko, pokażcie charakter! Jak nie wierzycie, to wam mówię: trener w was wierzy! Wyjdźcie i wygrajcie mecz! - krzyczał Probierz do piłkarzy, którzy trafili wprawdzie do siatki, ale mecz skończył się rozczarowującym remisem.

Jaki jest odbiór Probierza przez kibiców? Z licznych komentarzy pod vlogami wynika, że selekcjonera docenia się właśnie za stworzenie drużyny. - Zauważyłem, że nasi piłkarze stali się tacy dojrzalsi z zachowania - pisze jeden z internautów. Po awansie na Euro 2024 Probierz krótko przemawiał w szatni. - To wielka przyjemność was prowadzić - zwrócił się do piłkarzy. - To dopiero początek. Gratuluję wam z całego serca zaangażowania, tego że jesteśmy drużyną. Wszyscy awansowali! Ci co nie grali, co są kontuzjowani również. Dziękuję bardzo, brawa dla was - zakończył, na co szatnia zareagowała gromkimi oklaskami.

