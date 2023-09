Gil Dias zostanie nowym piłkarzem Legii Warszawa. "Wojskowi" zagwarantowali sobie klauzulę wykupu

Gil Dias wypożyczony do Legii Warszawa

Gil Dias to piłkarz VfB Stuttgart, który niedługo trafi do Legii Warszawa. 26-letni Portugalczyk jest bardzo wszechstronny zawodnikiem, który może zagrać na niemal każdej pozycji na boisku. Transfer nominalnego skrzydłowego został już potwierdzony przez trenera "Wojskowych".

- Dias ma wielką jakość, co pokazuje jego historia i kluby, w których grał. Portugalczyk będzie wypożyczony do Legii. Może grać jako lewy wahadłowy. Patryk Kun po 120 minutach z Midtjylland znów przebiegł wiele kilometrów. Nie możemy zbyt mocno przeciążyć zawodników. Potrzebujemy opcji do rotacji. Czekam, aż będę mógł się spotkać na treningu z nim i Burchem - powiedział Kosta Runjaić.

Pozycje Gila Diasa (Transfermarkt)

Dias na sezon 2023/24 zostanie tylko wypożyczony. Florian Plettenberg, czyli jeden z najlepszych niemieckich dziennikarzy potwierdził ten transfer. Pracownik Sky dodał, że Legia zapewniła sobie klauzulę wykupu, która opiewa na około milion euro. - Dobry deal Legii. Odpali, to zostanie, bo klauzula relatywnie niska. Nie odpali, to wróci do Stuttgartu. Ale mam wrażenie, że będzie atrakcją naszej ligi - napisał na Twitterze Tomasz Urban.