"Gramy do jednej miski". Wisła Kraków współorganizuje akcję dla zwierząt z krakowskiego schronika. Potrwa ona do 22 października Tomasz Górski

fot. Wisła Kraków (YT)

Fortuna 1. liga. Pierwsza liga to nie tylko styl życia. To także pomoc pomoc potrzebującym. Wisła Kraków wraz z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (KTOZ) organizują akcję dla zwierząt ze schroniska przy ul. Rybnej. To kolejna edycja akcji "Gramy do jednej miski".