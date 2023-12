Grecja. Wszystkie stadiony zamknięte do 12 lutego. To reakcja na falę przemocy OPRAC.: Jacek Czaplewski

Kibice z Grecji podczas Euro 2012 w Gdańsku Tomasz Bolt/Polskapresse

Grecja nie popuści kibolom. Decyzją rządu wszystkie mecze tamtejszej ekstraklasy odbędą się bez udziału publiczności aż do 12 lutego. To reakcja na falę przemocy, która w ostatnich tygodniach towarzyszyła rozgrywkom. UEFA już wydała zielone światło na to, by obiekty pozostały puste również podczas meczów europejskich pucharów.