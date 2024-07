Transfery Wieczystej Kraków - lato 2024. Kto przyszedł, a kto odszedł? Wielkie czyszczenie szatni przed startem 2. ligi

Transfery Wieczystej Kraków - kto przyszedł?

Wojciech Kwiecień, czyli krakowski biznesmen, który jest właścicielem Wieczystej Kraków, nadal kontynuuje swój ambitny projekt. Postawienie na Sławomira Peszko w poprzednim sezonie okazało się strzałem w 10. Niedoświadczony trener zapewnił cenny awans na trzeci szczebel rozgrywkowy w Polsce. Wieczysta będzie chciała iść za ciosem i dobrze zaprezentować się także w 2. lidze.

Żeby zrealizować ten cel, potrzebne są jakościowe transfery. Wieczysta Kraków kontynuuje swoją strategię i stawia na zawodników, którzy mają już doświadczenie w PKO Ekstraklasie. Do zespołu dołączyło dwóch zawodników Radomiaka Radom - Michał Feliks oraz Lisandro Semedo. Dużo cennej wiedzy do drużyny wniesie także Michał Koj, który ma 30 lat, a na najwyższym szczeblu rozgrywkowym wystąpił aż 135 razy! Wśród nowych nabytków nie brakuje także zagranicznych akcentów - Chuma i Sandoval to dwóch hiszpańskich napastników, którzy będą postrachem defensyw w 2. lidze.