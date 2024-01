Jacek Góralski i Karol Świderski, czyli "Polacy w Dubaju". Reprezentanci Polski na wczasach z raperem Kizo. Salt Bae kroił i solił steka

Góralski i Świderski na urlopie w Dubaju

Dubaj w styczniu to światowe centrum turystyki, ale też całkiem wdzięczne miejsce do uprawiania sportu. W zeszłym roku formę szlifował tam Lech Poznań, wcześniej również Legia Warszawa. Teraz do miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wybiera się żadna polska drużyna, ale jest wielu piłkarzy - na wakacjach (z samego Lecha aż pięciu).

Właśnie w Dubaju relaksują się także reprezentanci Polski. Nowy Rok przywitał w tym miejscu Jakub Piotrowski z bułgarskiego Łudogorca Razgrad. Po Sylwestrze dolecieli za to Jacek Góralski z Karolem Świderskim, czyli kolejno zawodnicy Wieczystej Kraków oraz amerykańskiego Charlotte.

