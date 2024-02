Jagiellonia Białystok - Korona Kielce ONLINE. Lider Ekstraklasy gra w Pucharze Polski. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Puchar Polski. Jagiellonia Białystok - Korona Kielce ONLINE

Jagiellonia Białystok, czyli aktualny lider PKO Ekstraklasy zaczyna kluczowy etap walki o Puchar Polski. "Jaga" w obecnym sezonie ma spore szanse na podwójną koronę. Ostatnio forma ligowa nie jest najlepsza, ale eksperci uważają, że ekipa Adriana Siemieńca gra najbardziej efektywną piłkę w Polsce. Po ewentualnym wyeliminowaniu Korony to oni będą głównym faworytem do sięgnięcia po tytuł.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok: - Korona to, nieustępliwy zespół i trudno jest ją złamać, co pokazał mecz z Legią. Z kielczanami trzeba grać do końca, ale nasze spotkanie z Ruchem pokazało, że z Jagiellonią jest tak samo. Czeka nas trudne, intensywne spotkanie, ale jesteśmy na to gotowi.

Korona Kielce w rundzie wiosennej Ekstraklasy będzie walczyła o utrzymanie, ale w ostatnim meczu ligowym z Legią Warszawa pokazała, że nawet mocne zespoły muszą z nią uważać. "Wojskowi" zremisowali 3:3 po bardzo zaciętym meczu. Korona zajmuje obecnie 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów. Dokładnie tyle samo "oczek" ma Puszcza Niepołomice, która znajduje się w strefie spadkowej.