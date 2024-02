Jakub Kałuziński - asysta w meczu z Galatasaray

Selekcjoner Michał Probierz szuka na baraże o Euro 2024 kogoś kto przerwie akcję, ale i ją rozegra - czyli boiskowej ósemki, ewentualnie szóstki. W tę charakterystykę wpisują się choćby niewidziany ostatnio w kadrze Karol Linetty z Torino, który dzisiaj zaczął na ławce mecz z Romą i właśnie Jakub Kałuziński z tureckiego Antalyasporu. Obaj są poważnie brani pod uwagę przy ustalaniu ostatecznej kadry na marcowe mecze z Estonią i potencjalnie w finale z Walią lub Finlandią.

Jakub Kałuziński po sezonie odszedł za ekwiwalent z Lechii Gdańsk do Antalyasporu. Gra dużo i bardzo dobrze, o czym świadczyły laurki od byłego już trenera Nuriego Sahina. Tuż przed ogłoszeniem szerokiej listy powołanych do reprezentacji Polski 21-letni "Kałuża" zaliczył debiutancką asystę. I to przeciw komu! W 33 minucie wyjazdowego meczu z najlepszym w Turcji Galatasarayem idealnie wrzucił w pole karne do Holendra Sandera van de Streeka, po czym wspólnie świętowali zdobycie wyrównującej bramki (faworyt do przerwy odpowiedział i prowadził 2:1).