Jakub Kiwior nie zmieni klubu zimą. Agent wypowiedział się na temat przyszłości reprezentanta Polski

Kiwior nie zmieni klubu zimą. Zostanie w Arsenalu

W styczniu 2023 roku Kiwior zdecydował się na przeprowadzkę do Arsenalu. Kwota tego transferu wyniosła około 25 milionów euro plus bonusy. 22-latek podpisał kontrakt z "Kanonierami" do 30 czerwca 2028 roku. Dzięki przenosinom na Emirates Stadium Kiwior stał się piątym najdroższym Polakiem w historii.

Niestety rywalizacja o pierwszy skład w Arsenalu jest bardzo trudna. Kiwior to tylko rezerwowy, dlatego musi zadowolić się wchodzeniem z ławki. W ostatnich tygodniach sporo spekulowano nad potencjalnym transferem lub wypożyczeniem. Zainteresowany był AC Milan, ale wszystko wskazuje na to, że Polak zostanie w Londynie. O sytuacji obrońcy wypowiedział się jego agent.