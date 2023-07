Jakub Kosecki w FAME MMA? Były piłkarz Legii Warszawa nie wyklucza takiego scenariusza: Jak nadarzy się okazja, to usiądziemy do rozmów Piotr Rzepecki

Twitter/Tomasz Hołod

Jakub Kosecki wejdzie do oktagonu? Były piłkarz Legii Warszawa został zapytany o to przez dziennikarzy podczas ostatniej gali Fame MMA. - Jak nadarzy się okazja, to na pewno usiądziemy do rozmów. Zobaczymy, jak to się poukłada. Byłbym w stanie zrobić zaje*** show na konferencjach i w klatce - zapewnił 32-latek występujący dziś w IV lidze dla stołecznego KTS Weszło Warszawa.