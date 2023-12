Jakub Kwiatkowski zabrał głos po odejściu z PZPN i reprezentacji Polski. "Gdyby to ode mnie zależało, ta przygoda trwałaby dłużej" Jacek Czaplewski

Jakub Kwiatkowski podczas Euro 2020 z Paulo Sousą Sylwia Dąbrowa

Jakub Kwiatkowski wydał oświadczenie po decyzji PZPN o zwolnieniu go z funkcji rzecznika prasowego federacji oraz team managera reprezentacji Polski. Wśród słów pełnych wdzięczności za jedenaście lat pracy nie zabrakło też szpilki wbitej we władze związku. - Gdyby to ode mnie zależało, to oczywiście ta przygoda trwałaby dłużej - czytamy. I dodał, że był to czas poznania niesamowitych ludzi, ale i "najgorszych typów".