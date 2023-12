PZPN przerwał milczenie w sprawie pożegnania Jakuba Kwiatkowskiego. Komunikat ma... jedno zdanie

Jakub Kwiatkowski oficjalnie żegna się z PZPN i reprezentacją Polski

Kwiatkowski pracował u dwóch prezesów i z siedmioma selekcjonerami. We wtorek doszło do spotkania w Warszawie, podczas którego Cezary Kulesza wraz z sekretarzem generalnym Łukaszem Wachowskim i Tomaszem Kozłowskim z Departamentu Komunikacji Mediów ogłosili decyzję i jej powody.

Według informacji WP Sportowe Fakty z Kwiatkowskim nie chciał dalej współpracować selekcjoner Michał Probierz. Dla niego Kwiatkowski nie zdobył wejściówki na sobotnią ceremonię losowania grup Euro 2024. To miał być jeden z powodów zaskakującego środowisko rozstania.

Kwiatkowskiemu w mediach społecznościowych nie podziękował póki co PZPN. Zrobili to poszczególni piłkarze. Oto ich wpisy:

- Dzięki za wszystko. Będzie nam Ciebie brakowało - zapewnił Piotr Zieliński.

- Wiele konferencji i pięknych chwil... Głowa do góry i do przodu, Kuba - napisał Kamil Glik.

- Trzymaj się, ziomuś - dodał Łukasz Skorupski.