Jakub Moder czeka na powrót na boisko ponad 18 miesięcy. Roberto De Zerbi przekazał dobre wieści. Pomocnik niedługo znajdzie się w kadrze!

Jakub Moder jest kontuzjowany od 2022 roku

2 kwietnia 2022 roku Brighton mierzyło się z Norwich. Jakub Moder zaczął to spotkanie na ławce. Podniósł się z niej dopiero w 83 minucie. Niestety, epizodyczny występ przypłacił urazem. Po jednej z akcji Moder upadł na murawę i nie był w stanie jej opuścić o własnych siłach. Wskazał na prawe kolano. Ostatecznie do tunelu powędrował na noszach. Stamtąd odwieziono go na badania. Okazało się, że uraz jest bardzo poważny. Polski pomocnik zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Początkowe diagnozy mówiły nawet o rocznej przerwie.

Wspomniane 12 miesięcy dawno minęło, a Kuba Moder nadal leczył kontuzję. Polscy kibice mieli ogromne nadzieje, że pomocnik wróci na murawę pod koniec marca 2023 roku. Brighton w mediach społecznościowych umieściło zdjęcie Modera z podpisem "Niedługo powrót do Premier League". Niestety mijały kolejne tygodnie, a zawodnik nie grał.