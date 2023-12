Jakub Moder mówi o powrocie do reprezentacji Polski: Chcę grać jak najwięcej i być gotowym na te baraże

Jakub Moder zagra z Estonią w marcu?

Jakub Moder po kilkunastu miesiącach przerwy wrócił do gry. W kwietniu 2022 doznał bardzo poważnej kontuzji. Polak z powodu urazu nie wbiegł na murawę przez 600 dni. Niedawno wrócił do składu Brighton i nawet wystąpił w meczu Premier League. Kibice liczą, że Jakub Moder niedługo będzie w stanie zagrać również w reprezentacji Polski. To nie tajemnica, że od lat mamy problemy z obsadzą środka pola. 24-letni pomocnik przydałby się w starciach barażowych, w których Biało-Czerwoni powalczą o awans na Euro 2024. Dziennikarze Canal+ zapytali zawodnika o potencjalny powrót do kadry narodowej.