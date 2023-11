Jakub Moder zagrał mecz w Premier League. Do składu Brighton wrócił po 602 dniach

Jakub Moder wreszcie zagrał dla Brighton w Premier League

Brzmi to nieprawdopodobnie, ale na kolejny występ Modera w Premier League rzeczywiście czekaliśmy od 2 kwietnia 2022 roku, czyli 602 dni co z kolei stanowi 1 rok, 7 miesięcy i 23 dni .

Jakub Moder. Reprezentacja Polski czeka jak na wybawiciela

Powrót Modera do gry w Brighton to znakomita wiadomość dla reprezentacji Polski przed marcowymi barażami o Euro 2024. Jeśli pomocnik zbuduje formę to selekcjoner Michał Probierz na pewno znajdzie dla niego miejsce w drugiej linii, cierpiącej właśnie z powodu braku klasowego piłkarza do współpracy z Piotrem Zielińskim, Sebastianem Szymańskim i przede wszystkim ustawionym w ataku Robertem Lewandowskim.