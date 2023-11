Jan Bednarek przed meczem eliminacji Euro z Czechami: Ciężko pracujemy i będziemy dobrze przygotowani

Powrót Jana Bednarka do reprezentacji Polski był niemałym zaskoczeniem. Michał Probierz nie powołał go na październikowe zgrupowanie. Wyższa forma środkowego obrońcy sprawiła, że selekcjoner zmienił zdanie.

- Bardzo się cieszę, że wróciłem do reprezentacji Polski, bo to duma i wyróżnienie reprezentować nasze barwy. Wiedziałem, że muszę grać dobrze w klubie, aby wrócić do kadry. Teraz musimy się skupić na meczu i wykonać robotę. Ciężko pracujemy i będziemy dobrze przygotowani - mówi Jan Bednarek cytowany przez portal Łączy nas piłka na portalu X.