Joao Cancelo nowym piłkarzem FC Barcelony. Padło słynne "Here we go!". Lewandowski otrzymał świetnego partnera do wrzutek

Joao Cancelo nowym piłkarzem "Barcy"!

Jeden z najbardziej znanych dziennikarzy na świecie bardzo rzadko się myli. Fabrizio Romano w końcu napisał słynne "Here we go", a to oznacza, że Joao Cacelo dołączy do FC Barcelony. Portugalski obrońca od dłuższego czasu był łączony z przenosinami do "Dumy Katalonii". Dzisiaj transfer zostanie dopięty.

- Joao Cancelo z transferem do Barcelony, here we go! Manchester City i Barça wymieniają dokumenty, aby dzisiaj podpisać umowę. Joao jest przygotowany na dzisiejszą podróż do Barcelony. Wypożyczenie z ​​​​opcją wykupu - napisał na Twitterze Fabrizio Romano.

Jakim zawodnikiem jest Cancelo? Z pewnością jego największym atutem jest ofensywa. Portugalczyk umie odnaleźć się niemal na każdej pozycji - przy linii, ale także w środku pola. To, co może imponować najbardziej to jego wrzutki - są niezwykle precyzyjne. Krótka gra kombinacyjna też nie jest mu obca. W końcu kilka lat grał u samego Pepa Guardioli.