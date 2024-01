Juergen Klopp z Liverpoolu tak się cieszył, że aż zgubił obrączkę. Znalazł ją, pocałował i założył na palec. "O krok od wielkiego gniewu"

Liverpool wygrał z Newcastle, a Juergen Klopp zgubił obrączkę

"> Druga połowa wynagrodziła nam brak bramek z pierwszej części spotkania. Wynik w 49. minucie otworzył Salah , ale kilka minut później do wyrównania doprowadził Isak . Dwa szybkie ciosy Liverpoolu od Jonesa i Gakpo przybliżyły "The Reds" do wygranej. Sven Botman w 81. minucie dał jeszcze nadzieję dzięki bramce kontaktowej, ale w 86. minucie Salah z rzutu karnego pozbawił gości wszystkich złudzeń.

Juergen Klopp jest jedyny w swoim rodzaju. Niemiec to profesjonalista, ale ma także ogromne poczucie humoru. W środowisku dziennikarskim legendarna stała się opowieść o tym jak szkoleniowiec do polskich redaktorów mówił "Rusz dupę!". Dlaczego w tak niecenzuralny sposób zwracał się do innych? Klopp tego wyrażenia nauczył się od... Piszczka i Błaszczykowskiego, którzy na treningach mówili tak do siebie. Niemiec bardzo szybko przyswoił ten polski zwrot i zaczął powtarzać.