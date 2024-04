Juras zadebiutuje jako komentator piłkarski. Łukasz Jurkowski skomentuje mecz Ligi Mistrzów Arsenal - Bayern Monachium

Juras komentatorem meczu Arsenal - Bayern w Lidze Mistrzów

Juras to ceniony spiker Legii Warszawa i przede wszystkim komentator MMA. To on razem z Andrzejem Janiszem skomentował głośną walkę Mariusza Pudzianowskiego z Marcinem Najmanem. Słowa wypowiedziane podczas transmisji w Polsacie stały się klasykiem internetu. Gdy bowiem były strongman trafił boleśnie celebrytę usłyszeliśmy przeciągnięte "Łooooo", a po nim słynne "Kłopoty, kłopoty Najmana!".

Sam Juras też walczył z Pudzianowskim i jako pierwszy zawodnik trafił do KSW Hall of Fame. Dziś 43-letni komentator staje przed szansą, by sparafrazować hasło z Najmanem tyle że podczas meczu piłkarskiego. Czy usłyszmy o "kłopotach Bayernu"?

- Marzenia trzeba spełniać! Moim od zawsze było komentowanie piłki nożnej. Już w najbliższy wtorek razem z Andrzejem Janiszem skomentujemy ćwierćfinał Ligi Mistrzów Arsenal - Bayern - oświadczył Juras w sobotę w mediach społecznościowych. I dodał: - Mój piłkarski debiut. Dzięki Polsat Sport za zaufanie!