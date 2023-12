Już 21/41. Harry Kane pędzi po rekord Robert Lewandowskiego. Bayern Monachium wygrał z Wolfsburgiem. Jakub Kamiński został na ławce Jacek Czaplewski

Liga niemiecka. Harry Kane w błyskawicznym tempie zmniejsza dystans do rekordu strzeleckiego Roberta Lewandowskiego. Angielski snajper w wygranym przez Bayern Monachium meczu z VfL Wolfsburg strzelił 21. gola w sezonie. To oznacza, że przekroczył półmetek tego, co w najlepszej swojej edycji ugrał Polak.