Kamil Glik piłkarzem Widzewa Łódź? Toczą się rozmowy. Wyjaśnienie do końca sierpnia

Kamil Glik w Widzewie Łódź?

103-krotny reprezentant Polski od 1 lipca pozostaje bez klubu, po tym jak jego Benevento spadło do Serie C i jest do wzięcia za darmo. Początkowo Glik zaoferowany był Legii Warszawa, lecz ta odmówiła ze względów sportowych. - Finansowo spokojnie był w zasięgu - doniósł w piątek komentator Canal+Sport, Tomasz Ćwiąkała.