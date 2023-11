Karol Świderski na konferencji prasowej przed meczem z Czechami: Chcemy dać sobie chociaż cień szans na awans

Karol Świderski nie chce dać komfortu Czechom na Narodowym! "Chcemy zrobić wszystko"

Świderski na konferencji odniósł się również do swoich przygotowań do starcia z Czechami. Z racji, że gra w amerykańskiej lidze MLS, która już zakończyła rozgrywki ligowe polski napastnik był zmuszony poszukać sobie na własną rękę ośrodka, w którym będzie trenował. Ostatecznie pomocną dłoń wyciągnął liderujący w polskiej ekstraklasie... Śląsk Wrocław . 26-latek z tej okazji na spotkaniu z dziennikarzy podziękował trenerowi Jackowi Magierze.

- Starcie z Czechami jest na pewno ważnym meczem dla nas. Chcemy zrobić wszystko, żeby do następnego meczu u nas przystąpili w najmniejszej sytuacji komfortowej. Nie chcemy im na za wiele pozwalać. Mam nadzieję, że ten mecz wygramy i zobaczymy co będzie dalej

- dodał.

Ostatecznie napastnik stwierdził, że dla niego nie jest najważniejsze kto będzie strzelał bramki i czy to on po raz kolejny by uratował polską reprezentację swoim trafieniem od niespodziewanego wyniku. Popularny "Świder" przyznał, że dla niego najważniejsza jest drużyna i cieszyć go będą tylko trzy punkty.