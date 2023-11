Karol Świderski w szczerej rozmowie o swojej przyszłości: Chciałbym trafić do ligi bliżej domu i być ciągle w kadrze

Polacy za granicą. Karol Świderski zakończył już rozgrywki MLS w fazie play-off i do listopadowych meczów z Czechami i Łotwą przygotowuje się trenując ze Śląskiem Wrocław. W wywiadzie dla portalu Meczyki.pl odniósł się do swojej przyszłości, zmiany barw klubowych i reprezentacji.

Karol Świderski: Chciałbym trafić do ligi bliżej domu i być ciągle w kadrze

Karol Świderski może zaliczyć ostatni sezon w barwach Charlotte FC do udanych. W 40 spotkaniach zdobył 15 bramek i dołożył do nich 9 asyst. Ligę MLS zakończyła na 9. miejscu (Konferencja Wschodnia) i zapewniła sobie prawo gry w fazie play-off. W miniony czwartek (26 października) jego drużyna przegrała na wyjeździe z New York Red RB 2:5. To oznacza, że do najbliższych meczów reprezentacji Polski, która 17 listopada zagra z Czechami w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2024, oraz Łotwą (towarzysko, 4 dni później) nie będzie w rytmie meczowym. Od niedawna trenuje jednak ze Śląskiem Wrocław, by być w optymalnej dyspozycji.

W przerwie między meczami udzielił obszernego wywiadu Samuelowi Szczygielskiemu z portalu Meczyki.pl. 26-letni napastnik poruszył w nim kwestie dotyczące swojej przyszłości: zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. Nie ukrywa, że po dwóch latach spędzonych za Oceanem, chce zmienić otoczenie. - Oczekuję na pewno transferu. Wiem, że nie będzie to takie łatwe i nie jest powiedziane, że odejdę z Charlotte FC, ale zrobię wszystko, żeby tak się stało. Mam nadzieję, że Mariusz Piekarski [agent Świderskiego] będzie mocno działał i coś znajdziemy.

Świderski zdradził też, gdzie marzył grać, ale zaznaczył, że jest nastawiony wyłącznie na Włochy. - Kiedyś zawsze marzyłem o grze w Serie A, ale nie mam tak, żeby za wszelką cenę tylko tam. Jeśli nic się nie znajdzie, to wezmę wszystko, a raczej prawie wszystko. (...) Fajnie byłoby trafić do ligi z TOP 5 - Włochy, Hiszpania. Ale dla średnich klubów z tych rozgrywek nie jest łatwo wydać 6-7 milionów euro. Mam nadzieję, że tyle będą chcieli u mnie w klubie i liczę, że nie będą żądać 10 mln euro. Chciałbym trafić do ligi bliżej domu i być ciągle w kadrze. Dla mnie to największe wyróżnienie, nie ukrywam tego. Wiem, że z Europy byłoby łatwiej dolatywać na zgrupowania, a z USA jest to ciężkie - nie ma co się oszukiwać .

W rozmowie nawiązał też do reprezentacji i wywiadu Roberta Lewandowskiego w tym samym portalu o charakterach. Wskazał, kto jego zdaniem ma najmocniejszy charakter. - "Glikson" ma dobry charakter w szatni. Jak coś krzyczał, to go słuchałeś. Miał mocny głos. Rzadko się odzywał, raczej przed tymi ważniejszymi meczami, ale jak już coś mówił, to trafiało to do ciebie. (...) - "Lewy" spokojnie mówi. Ma też pewnie mocny charakter, lecz jeśli chodzi o ew. krzyknięcie, to pod tym względem Glik był prawdopodobnie najlepszy w reprezentacji. Cały wywiad jest dostępny na kanale YouTube portalu Meczyki.pl.

